Fiera San Martino. Operatori contenti. Oggi la chiusura

Dal panino con la porchetta ai dolciumi, dai vini alle proposte artigianali delle associazioni. Baciata da un meteo benevolo, la fiera di San Martino ieri ha aperto i battenti col piede giusto richiamando molta gente lungo il circuito mare-monti composto da piazza Carducci, piazzetta Giordano Bruno, piazza Duomo (fulcro della fiera) e gli spazi davanti al teatro. Il resoconto finale verrà fatto stasera al termine della seconda e ultima giornata, ma le premesse sono buone. "Vengo qua da 13 anni – racconta Pasquale Franco dell’azienda ’Varvaro’ di Lamporecchio – e posso dire solo una cosa: se tutte le fiere fossero organizzate come a Pietrasanta sarebbe una bellissima cosa. Ottima la location e anche il suolo pubblico, visto che ci hanno chiesto solo 30 euro per due giorni, una cifra decisamente sostenibile".

Si dice soddisfatta anche la ditta “Solatio“ di Ripa, tra i fedelissimi del San Martino in quanto è presente fin dalla prima edizione: "È l’unica fiera che facciamo e siamo molto contenti. Anche il meteo ci ha aiutato". Tra gli operatori storici c’è anche Valeria Baronti di Fucecchio (gastronomia). "Ogni anno veniamo a Pietrasanta non solo per il San Martino ma anche per la fiera di San Biagio, la festa medievale e i corsi mascherati del Carnevale. Torniamo sempre volentieri: desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale, ci tiene tanto in considerazione a differenza di altre realtà".

Infine ecco gli ultimi eventi collaterali alla fiera. Stamani alle 11 l’evento di “Pietrasanta in concerto” al teatro comunale dedicato a Giacomo Puccini, domani alle 18 la messa nel Duomo di San Martino e il menù speciale nei ristoranti Pinocchio, Filippo, Il Posto, da Beppino, Gatto Nero, La Tecchia, La Volpe e L’Uva, Il Centauro, Alex, Volatile, Bracerì e Peposo.

d.m.