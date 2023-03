Fiera di S.Giuseppe Occhio ai divieti

Occhio ai divieti oggi e domani per la fiera di San Giuseppe a Querceta. Fino alle 9 di domani divieto di transito in piazza Falcone, Borsellino e Caponnetto, lato monti, e in via Ranocchiaio, nel tratto tra via Ragazzi del ’99 e via delle Contrade. Oggi dalle 6 alle 20 in via Ragazzi del ’99 divieto di sosta e ripristino del doppio senso di marcia.

Sempre stamani dalle 6 fino alle 7 di domani la circolazione è modificata:

divieto di transito in via Federigi, tra l’accesso al parcheggio sotterraneo e via delle Contrade, (compresa l’area di parcheggio antistante condominio le Torri), piazza Donatori di Sangue, piazza Matteotti, via Versilia, piazza Pellegrini, via I° Maggio, via Fratelli Rosselli fra via Federigi e piazza PellegriniVersilia.

Divieto di sosta in via Fratelli Rosselli fra piazza PellegriniVersilia e via Pascoli. Infine domattina divieto di sosta in Piazza Lavoratori del marmo.