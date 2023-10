Fiera di Sant'Ermete a Forte dei Marmi: Rimborsi Disponibili per Ambulanti

L’allerta meteo arancione il 28 agosto scorso, aveva convinto il sindaco Bruno Murzi, di concerto con tutti i responsabili degli uffici coinvolti nell’organizzazione, ad annullare la fiera di Sant’Ermete, con stop per i 378 operatori pronti a partire da tutta Italia per partecipare all’evento. "Con voto unanime – affermano il sindaco Bruno Murzi e Massimo Lucchesi, assessore al commercio – dal momento che i concessionari dei posteggi della fiera versano un canone di occupazione di suolo pubblico determinato dalle vigenti tariffe, abbiamo deciso di lasciare facoltà ai concessionari di suolo pubblico di chiedere il rimborso del canone o di mantenere tale importo come canone valevole per la fiera patronale di Sant’Ermete, anno 2024". I concessionari potranno chiedere il rimborso, presentando istanza all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 novembre. Tutti coloro che desiderano mantenere l’importo, non produttivo di interessi, quale canone valevole per la fiera 2024 non dovranno presentare nessuna istanza.