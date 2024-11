Fibra ottica più estesa. Ad altre 250 abitazioni

Colloquio positivo fra l’amministrazione comunale e la società Open Fiber, l’azienda che per conto del Ministero dello Sviluppo economico si è aggiudicata il “Piano Italia a 1 Giga” per realizzare la rete della banda ultra larga in 3mila 881 comuni e 9 Regioni d’Italia. Infatti, è in corso una progettazione che mira ad estendere ulteriormente la rete della fibra ottica, a fronte di un lavoro di 300mila euro. Questo intervento sarebbe immediatamente successivo a quello che ha permesso l’arrivo della fibra ottica a Stazzema in oltre mille e 700 utenze e 11 paesi dello stazzemese. Si tratterebbe di un’importante estensione della fibra in circa 250 abitazioni. "Siamo uno dei Comuni che grazie ai fondi Pnrr ha beneficiato di questa trasformazione digitale - commenta il vicesindaco Alessandro Pelagatti -. Ad oggi già tutti i borghi sono raggiunti dalla fibra ottica o per la minoranza dal misto fibra ottica e rame che come connessione è lenta ma garantisce prestazioni. Così abbiamo superato il digital divide".