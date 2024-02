Fibra ottica. Partiti gli allacci: "Linea ottima"

In questa settimana sono andate a buon fine le prime attivazioni dei contratti in fibra ottica nelle case di Stazzema che ne hanno fatto richiesta. E sono arrivati anche alcuni feedback, molto positivi, dagli utenti sia per la celerità dei lavori di allaccio delle compagnie telefoniche che per la maggiore velocità di connessione. Si tratta di trasmissione di dati che arrivano a quasi 300 megabyte in caricamento e in alcuni casi arriva anche a 1 gigabyte in download. Considerando che prima, in queste abitazioni, funzionava la connessione con l’Adsl, adesso il Comune, in più di 1700 unità immobiliari, può vantare una connessione ben 100 volte più veloce in download e 200 o 300 volte più rapida in upload. I cittadini che ne hanno già fatta esperienza sono davvero soddisfatti, al di là di piccoli ostacoli per l’attivazione superati alcune volte grazie al supporto del Comune: sono state aiutate infatti quasi 40 persone, al momento. "Ora siamo un territorio che ha davvero superato totalmente il digital divide", afferma il sindaco Maurizio Verona. Open Fiber, l’azienda che ha svolto il lavoro dell’infrastruttura, ha realizzato una nuova rete di oltre 36 chilometri che vede al momento 1.772 unità immobiliari collegabili nelle zone di Stazzema, Mulina, Pomezzana, Farnocchia, Sant’Anna, Cardoso, Volegno, Pruno, Pontestazzemese, Retignano, Ruosina, Gallena e Terrinca. Inoltre, il Comune ha messo a disposizione il numero 0584-775223 per fornire supporto ai cittadini: sarà attivo lunedì, martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, e giovedì dalle 12 alle 18. "Sono stato fra i primi ad attivare un contratto in fibra ottica – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti - oltre ad avere a disposizione una velocità di connessione davvero incredibile, ho riscontrato che le società telefoniche sono molto rapide".