Fiamme dalla stufa. Anziano intossicato

La tranquillità del borgo, il silenzio nelle strade dopo l’imbrunire, le luci natalizie che avvolgono case e giardini. Poi, all’improvviso, il bagliore proveniente da un’abitazione in fiamme e il successivo arrivo di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco a sirene spiegate interrompono bruscamente quell’atmosfera, diffondendo apprensione per diverse ore. È successo lunedì a Strettoia in via Casone, intorno alle 19.30, anche se per fortuna si sono registrati solo danni materiali e niente più. Incolume l’anziano proprietario della casa in legno, sebbene sia stato portato al pronto soccorso per accertamenti in quanto aveva inalato un po’ di fumo.

La dinamica non è ancora chiarissima, ma da una prima e sommaria ricostruzione sembra che il problema sia scaturito da una stufa elettrica. L’anziano, che a causa del fumo inalato ha avuto qualche difficoltà a raccontare i fatti ai soccorritori, ha detto di aver visto le fiamme sprigionarsi dalla stufa e di aver cercato di spegnerle, ma senza successo. Nel giro di pochissimo tempo le lingue di fuoco hanno avvolto la casa, che si trova al piano terra e come detto è in legno. Provvidenziale l’intervento di un vicino di casa, che si è dato da fare per domare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, intervenuti insieme a un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, oltre ai familiari dell’anziano. Quest’ultimo è apparso in buone condizioni, ma siccome aveva inalato il fumo i soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“ per accertamenti.

d.m.