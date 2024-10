Festival Sport e Inclusione. La kermesse raddoppia. Presenti oltre 50 realtà

Questo fine settimana, riflettori puntati sul “Festival Sport&Inclusione”, manifestazione che ha ricevuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Si parte sabato con un programma diffuso sul territorio: alle 15 alla palestra delle scuole Pellegrini un grande match inaugurale di Wheelchair Hockey (memorial Daniele Graziani) tra le squadre Sea Wolf Versilia e Fiorenza Wh. E poi ancora espereinze inclusive grazie a Equinatura, con dimostrazione di alcune delle attività inclusive del centro, lavoro in libertà con i cavalli e volteggio ludico, nel loro spazio a Massaciuccoli, e canoe sul lago con il Ckv impegnarto nel Trofeo Lago di Puccini.

Domenica si parte alle 10 e si va avanti fino alle 19 con il villaggio dello sport tra piazza Provenzali, Parco di Nassiriya, scuola e campo sportivo con esibizioni, prove gratuite e presentazioni di tutte le realtà sportive del territorio. Adesione record con 50 tra associaizoni e società sportive presenti e una incredibile varietà di discipline con un’attenzione particolare alle esperienze di sport legate all’inclusione: dal nuoto al tennis, dall’hockey addirittura al rally. Due le aree spettacolo allestite per l’occasione: in piazza con il palco centrale su cui si alterneranno musica, talk show, personaggi sportivi e grandi ospiti. Confermate le presenze dell’oro olimpico a Barcellona Margherita Zalaffi e degli atleti della nazionale di nuoto paralimpica Pietro Passerini, Sofia Joyella Gagliardo Gurrieri e Camilla Olivia Turri, in collegamento l’argento a Parigi Sara Morganti, oltre a tante altre personalità e istituzioni; nell’anfiteatro del Parco di Nassiriya spazio alla danza con le esibizioni per tutto l’arco della giornata. Nel villaggio piste da pattinaggio, campi da pallavolo, percorsi per giocare a tappino, tatami e spazi in cui provare le diverse discipline. Durante la manifestazione sarà nominato ambasciatore dello sport per Massarosa Stefano Gori, atleta pluripremiato e membro del Cip. L’organizzazione tecnica e artistica è affidata ad Also Eventi di Sonia Paoli che cura sia il villaggio che le aree spettacolo.

"Programma ricco e partecipazione oltre le aspettative – spiega l’assessore allo sport Stefano Natali – per una manifestazione in crescita che quest’anno raddoppia. Ringraziamo fin da subito tutti i partecipanti e chi sta lavorando a questa edizione, invitando tutti a venire perchè sarà una grande festa di sport e l’occasione per vedere e provare le diverse discipline".

"Abbiamo lavorato per tornare a un calendario di eventi tutto l’anno – aggiunge l’assessore al turismo Fabio Zinzio – e dopo gli appunatmenti estivi ecco il primo della stagione autunnale, una novità dello scrso anno che si conferma e anticipa la programmazione dei prossimi mesi".