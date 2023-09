Festival Pucciniano 2024. Pizzi direttore artistico al lavoro per la stagione

Mancano poche ore all’ufficializzazione, ma è confermata l’indiscrezione pubblicata da "La Nazione" a inizio mese: il grande regista Pier Luigi Pizzi sarà il direttore artistico del Festival Pucciniano per la prossima stagione, nell’anno in cui cade il centenario della morte del compositore.

Un Maestro per il Maestro. Pizzi, dall’alto dei suoi 93 anni che vive con la passione e l’alacrità di un ragazzino, impegnato già per i prossimi anni in nuovi lavori in Italia e all’estero, ha fatto la storia del teatro italiano e continua a farla, nella lirica, con allestimenti di cui cura regia, scene e costumi. Sua è la Madama Buttefly che a luglio e agosto ha letteralmente spopolato sul Massaciuccoli, con appalusi scroscianti del pubblico e recensioni superlative. La Fondazione Puccini l’ha anche fatta videoregistrare, e presto sarà diffusa nei circuiti commerciali e televisivi. L’anno scorso sempre a Torre del Lago andò in scena la ripresa della sua Tosca, ambientata durante il fascismo. Meno modaiola, ma di una profondità assoluta, la lettura che invece ha dato della Butterfly, con innovazioni sceniche come nel suicidio che, senza disturbare la narrazione, l’hanno al contrario drammatizzata più che mai.

C’è dunque grande attesa per la presentazione ufficiale del maestro Pizzi, che a quanto filtra dalla Fondazione Puccini è già al lavoro per l’organizzazione della stagione lirica 2024.

Beppe Nelli