Festival Puccini Torre del Lago: +23,7% Spettatori, 59 Paesi, Biglietti Online

Ventottomila spettatori da 59 Paesi, e un milione di contatti sui canali social. Sono i numeri della passata stagione del Festival Puccini, che al botteghino ha incassato 1 milione 350 mila euro, più delle previsioni di bilancio.

Il Festival ha prodotto nel gran teatro 14 recite d’opera, un prova generale aperta, un concerto sinfonico dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia; 5 spettacoli nell’Auditorium Caruso e 6 spettacoli a Villa Paolina. I 28.408 spettatori con un incremento del 23,75% rispetto all’edizione 2022. Madama Butterfly, baciata dal successo, è giunta all’ultima recita con un teatro quasi sold out. Campioni di incasso La Bohème e Turandot quest’ultima nell’allestimento frutto di una coproduzione con il Teatro Goldoni di Livorno dove sarà in scena nella prossima stagione e proposta a Torre del Lago per il terzo anno consecutivo per la regia di Daniele Abbado. Sono 10.434 i biglietti venduti online con un incremento in valore assoluto di oltre 2.000 rispetto all’edizione 2022 ed un indice di riempimento del Teatro che si attesta al 54, 14%. Taiwan, Hong Kong, Bahamas, Swaziland, Filippine, Brasile, Nuova Zelanda alcuni dei 59 Paesi di provenienza del pubblico del Festival Puccini 2023 con in testa ancora una volta la Germania seguita da Regno Unito e Paesi del Nord Europa, 39 i tour operator che hanno portato gruppi. Il Festival Puccini è stato premiato dal presidente della Regione Eugenio Giani con il Pegaso d’oro consegnato nella serata conclusiva.