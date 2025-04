Festival Puccini 2024: completati i pagamenti agli artisti, nuovi contratti per il 2025

Doppio risultato sul fronte dei pagamenti degli artisti del Festival Puccini 2024. Infatti non solo – come anticipato dal presidente della Fondazione, Fabrizio Miracolo – sono state avviare le liquidazioni di coloro che ancora attendevano i versamenti, ma il presidente del Pucciniano ha sottoscritto per il 2025 contratti con pagamento fino a 60 giorni. E’ quanto avvenuto ieri nell’incontro che Miracolo ha avuto col rappresentante di Assolirica, Roberto Abbondanza, così chiudendo una vicenda che era approdata anche in consiglio comunale. Sono stati infatti effettuati tutti i pagamenti degli artisti per l’edizione 2024, quella straordinaria del Centenario Pucciniano: fra loro anche il maestro Pier Luigi Pizzi, direttore artistico della manifestazione, che lo scorso anno ha firmato per il festival sei nuovi allestimenti.

"Si tratta di un grande risultato per chi ha atteso di essere pagato 8 mesi dopo la sua prestazione, ma anche per Assolirica – sottolinea il presidente Roberto Abbondanza –. Infatti, pur riconoscendo al presidente Fabrizio Miracolo e all’amministrazione comunale di Viareggio l’impegno mostrato per giungere in tempi brevi al pagamento delle spettanze, in ogni caso si erano ampiamente superati i limiti contrattuali per i pagamenti, con il conseguente rischio di azioni legali, e di ulteriori aggravi per le casse della Fondazione. Assolirica – conclude Abbondanza – intende rivolgere un sentito ringraziamento al direttore generale dello spettacolo, Antonio Parente, che ha recepito le segnalazioni provenienti dalla nostra associazione, intervenendo con fermezza presso la Fondazione toscana e sbloccando di fatto la situazione". Nell’incontro con il presidente Fabrizio Miracolo, Roberto Abbondanza ha verificato il completamento dei pagamenti, esprimendo inoltre soddisfazione per il cambio decisivo dei contratti della Fondazione, sotto appunto questa nuova governance, con la modifica dei termini di pagamento: fino ad un massimo 60 giorni e non più a 150 giorni o oltre, come avvenuto in passato.

Insomma una risoluzione ampiamente risolta dalla Fondazione del Pucciniano, adesso tutta impegnata ad allestire una stagione 2025 che si annuncia davvero di altissima qualità

Francesca Navari