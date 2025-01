Festival di Burlamacco. Dodici le canzoni in lizza

Cosa succederebbe se il celebre racconto di Charles Dickens Canto di Natale si trasformasse in una favola contemporanea ambientata nella nostra città? Domanda intrigante, cui il Movimento dei Carnevalari cercherà di dare risposta stasera e domani a partire dalle 21,15. Oggi è infatti il giorno della prima serata del Festival di Burlamacco, giunto alla sua 19esima edizione consecutiva, e che andrà in scena nella ‘Bombonera’ del teatro Jenco, dove tutto ebbe inizio nel lontano 2007. Tra una canzone, un ricordo, uno sketch e tanto Carnevale, saranno Lorenzo Ghiselli, confermatissimo direttore artistico dopo la sontuosa performance della passata edizione, Leonardo Bonuccelli e Marco Martinelli a raccontarci questo ‘Canto del Carnevale’.

Lorenzo cosa dovremo aspettarci? "Uno spettacolo a tutto tondo in cui si possa ridere, ragionare di Viareggio e dei viareggini, ma spero anche commuoversi". Quale sarà il filo conduttore? "Ci rifaremo al racconto di Charles Dickens. Quindi avremo uno Ebenezer Scrooge sindaco, che avrà a che fare con gli spiriti del Carnevale passato, presente e futuro. Io sarò Scrooge, Leonardo sarà il quadro del primo sindaco che mi guida nella storia, mio padre Massimo e Luca Bonuccelli invece mi accompagneranno nelle scene del Carnevale passato e presente".

E per il Carnevale futuro? "Per quello ci sarà un video, ma è meglio non svelare niente". Uno spettacolo molto teatrale e sentito a far da cornice alle canzoni, vere protagoniste di questo straordinario Festival. "Esattamente. Porterò sul palco la passione che nutro per il teatro, ma focus centrato sulle canzoni che saranno 12, tra le 26 che hanno partecipato al bando di iscrizione".

Ed ecco le dodici canzoni selezionate: ‘A Carnevale t’includo’ (Ferri, Volpi, Tuccori) cantata da Alberto Volpi; ‘Me robaste el corazon’ (Cima) cantata da Matteo Cima; ‘Nel volto di una maschera’ (Petrucci) canta Nicola Petrucci; ‘Nell’anima’ (Ciaramitaro,Del Carlo, Miele, Cerri) canta Lucio Miele; ‘Nelle maschere’ (Biagini) cantano Sara Lucarini e Antonio Cusimano; ‘Non finisce mai’ (Domenici) canta Massimo Domenici; ‘Oltre le onde’ (Grossi,Lucchesi) canta Christian Grossi; ‘Sardine viareggine’ (Gabrielli, Dinelli, Milano, Nocetti, Manfrè, Reggiannini, Sacchi) cantano i Posailfiasco; ‘Sempre più su’ (Madonna-Petrucci) canta Cristiano Salvati; ‘Storia di Carnevale’ (Ferri, Giordano, Taddeoli) canta Alessandro Ferri; ‘Viareggio sei Carnevale’ (Domenici) canta Valentina Lottini; ‘Voglia di volare’ (Martinelli, Pasquinucci, Bertuccelli, Paolinelli) cantano Alberto Martinelli e Alessandro Pasquinucci. Al vincitore il titolo, dedicato a Daniele Biagini, e la riproduzione del Burlamacco realizzata da Andrea Scaccianoce.

Come sempre tre i premi speciali: ‘Pierino Ghilarducci’ (testo), ‘Tony Filippini’ (interprete) e ‘Aurora Francesconi (spettacolo coreografico) mentre, altro aspetto importantissimo per i Carnevalari, il progetto di beneficenza sarà indirizzato, in collaborazione con l’associazione ‘l’Artefice Viola’ (nata in ricordo di Viola Barghetti), al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Presidente di giuria l’attrice Ilaria Casangrande

Sergio Iacopetti