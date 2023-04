Festival della scienza Si reclutano animatori

ANIMATORE DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA

Fino al 1° giugno giovani tra i 18 e 35 anni possono aderire al bando per diventare animatore e animatore scientifico della ventunesima edizione della manifestazione che sarà a Genova dal 26 ottobre al 5 novembre. Attraverso il bando, disponibile online al link animatori.festivalscienza.itcandidature con scadenza il 1° giugno 2023, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni possono candidarsi per due tipi di mansioni: l’animatore e l’animatore scientifico. L’animatore si occupa dell’accoglienza del pubblico negli eventi, della vendita dei biglietti, della pianificazione delle visite, degli aspetti organizzativi di conferenze e spettacoli, della gestione dei flussi di visitatori. L’animatore scientifico coinvolge il pubblico nei laboratori e nelle attività in presenza o online e accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo delle mostre, gestendo l’interazione e arricchendo la visita con spiegazioni e approfondimenti.

Entrambe le mansioni sono retribuite.