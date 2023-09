Festa al pontile per salutare l’estate. Maxi contributo dal mecenate russo

Marina di Pietrasanta, 6 settembre 2023 – L’occasione per festeggiare è duplice: da una parte i 15 anni del pontile di Tonfano, inaugurato nel 2008 durante il secondo mandato Mallegni, dall’altra il saluto all’estate.

Fino a pochi anni fa l’evento veniva celebrato con la “Notte bianca“, mentre ora tocca a “ La notte del pontile” dare a residenti e turisti l’arrivederci alla prossima estate.

L’appuntamento è per giovedì sera in piazza XXIV Maggio, a ingresso libero, riproponendo il sodalizio vincente con Radio dimensione suono (Rds) dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso. Performance che farà da ideale apripista alla due-giorni finale del “Summer festival” in Versiliana, unica location confermata dall’emittente radiofonica come tappa del tour estivo.

«L’anno scorso – ricorda il vice sindaco e assessore a manifestazioni ed eventi Francesca Bresciani – la partnership con Rds offrì a Pietrasanta e a tutta la Versilia una chiusura d’estate frizzante e da tutto esaurito. Le premesse sono eccellenti anche per questo nuovo appuntamento: tre giorni di musica e spettacolo completamente gratuiti che partiranno dal palcoscenico naturale di piazza XXIV Maggio".

La festa inizierà alle 19 con il Galbanino open stage per Rds: sul palco cantanti e band emergenti che si contenderanno l’opportunità di esibirsi nelle due serate successive in Versiliana, a fianco di alcuni dei più affermati performer della scena italiana come Annalisa, Articolo 31, Boomdabash e Fedez, tutti in agenda venerdì e sabato al teatro all’aperto.

Alle 21,30 luci e microfoni spenti e tutti con il naso all’insù per l’atteso spettacolo pirotecnico: 12 minuti di show con fuochi artificiali e musica sincronizzati per una performance che si preannuncia originale, emozionante e coinvolgente. Dalle 22, infine, la musica tornerà protagonista con il live dei CubiRossi, giovane band toscana nata circa un anno e mezzo fa e che sta crescendo a suon di concorsi vinti in giro per l’Italia: nel loro repertorio musica pop rock, melodica e movimentata che accompagnerà la Marina nel suo scoppiettante arrivederci all’estate.

La festa del pontile potrà contare tra l’altro sul maxi contributo del mecenate russo Roman Timokhin, volto noto della tv e del cinema moscovita. L’imprenditore, che ha abitato a lungo a Focette, in questi giorni ha formalizzato l’erogazione di un contributo di ben 120mila euro dopo essersi aggiudicato il bando emesso dal Comune per la sponsorizzazione di eventi. Di questi, 40mila andranno per la festa al pontile, 50mila euro per L’arte del cavallo e 30mila per il premio Barsanti e Matteucci.