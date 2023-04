Festa per Anna Brosio Dimessa dall’ospedale

FORTE DEI MARMI

Arriva una Pasqua davvero particolare per Anna Marcacci Brosio, la mamma di Paolo, popolare personaggio tv. Ieri Anna ha festeggiato il traguardo dei 102 anni ricoverata all’ospedale Versilia. Problemi legati al valore della creatinina per i quali sabato scorso è stato consigliato il trasferimento al reparto di medicina di urgenza e pronto soccorso diretto dal professor Giuseppe Pepe e dalla vice Maria Olivares. La signora Anna ha risposto bene alle cure, è debilitata ma in miglioramento ed è stata trasferita ieri mattina con un’ambulanza della Misericordia alla clinica San Camillo di Forte che per lei è come essere a casa. Tutto il personale medico e paramedico, a partire dal responsabile professor Pierpaolo Vescovi, la conosce e la cura amorevolmente come è successo al Versilia. Qui il personale medico e paramedico le ha organizzato una piccola festa di compleanno con un mini torta e la signora Brosio ha spento le candeline tra gli applausi. Stessa scena si è ripetuta al suo arrivo al San Camillo. Accanto a lei naturalmente il figlio Paolo che ha vissuto una settimana di passione. Nei primi giorni del ricovero di mamma Paolo era a Trevignano, nel Lazio, per i collegamenti con Rai e Mediaset per il caso della Madonna che piange. Finiti gli impegni tv in diretta Brosio è tornato in Versilia per riabbracciare mamma Anna che appena lo ha visto si è sentita subito bene. Sostenuta anche da un’ondata di affetto incredibile. Sul telefono della signora ben 127 messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione che sono stati ribaditi nei programmi di Canale 5 da Federica Panicucci e Barbara D’Urso che conoscono bene Anna Brosio da tantissimi anni. Anna si è commossa per questa ondata di affetto travolgente. "Sono stanca e provata ma sono ancora qui – ha detto – e voglio ringraziare chi mi sta curando con grande amore e dedizione. Voglio tornare presto nella mia casa di Vittoria Apuana e invito tutti a pregare per una Pasqua che deve essere all’insegna della Fede. Senza la preghiera e la Fede non si affrontano le avversità della vita e io in questi 102 anni ne ho affrontate tante ma pregando si fa fronte anche ai problemi che sembrano insormontabili". E nella casa di Vittoria Apuana è arrivata anche una mega torta di compleanno realizzata dalla pasticceria Tonlorenzi di Massa che ha inviato uno splendido biglietto di auguri.

Enrico Salvadori