Festa in Darsena. Varato un altro gioiello

È stata varata ieri l’AB130 ammiraglia della flotta AB Yachts (130 piedi, poco meno di 40 metri), evento molto atteso dalla clientela internazionale più giovane e grintosa, ma non solo. E’ la naturale evoluzione della linea di grandi cabinati super veloci che da sempre caratterizzano il marchio. Dal AB80 (24,38 metri), a AB100 (30,50 mt.), a AB110 (33,50 mt.), ecco ora il 130 piedi, che si presenta con soluzioni proiettate nel futuro. La domanda di yacht superiori ai 24 metri con queste specifiche di comfort e di velocità è in crescita, e AB Yacht (brand dell’azienda Next Yacht Group del gruppo Nesti) è il cantiere che vanta un’esperienza iniziata nel 1992 nel segmento delle motorizzazioni e delle trasmissioni ad idrogetto. Costruiti in Frp (Fiber-reinforced plastic) gli AB hanno avuto una evoluzione tecnica e stilistica enorme, tanto da essere oggi richiestissimi. Alcune caratteristiche: tre motori Mtu da 2600 cavalli, dislocamento 145 tonnellate, 5 cabine ospiti. Altre esclusive sono la beach area, piattaforma che amplifica le proprie dimensioni con due ali di poppa che si spiegano sull’acqua, creando una maxi terrazza sul mare per uno spazio multifunzionale di oltre 100 metri quadrati, con una piscina scopribile. Il solo salone ha una superficie vetrata di più di 50 metri quadrati. Naturalmente, come in tutti i modelli della gamma, lay out e decor sono stati personalizzati in base alle esigenze degli armatori. Ampio spazio per i tender e toys con due moto d’acqua a tre posti. Lo yacht vanta un’autonomia di 450 miglia (800 km.) a velocità di crociera intorno ai 35 nodi (64 km. ora). Gli interni sono caratterizzati da ampie finestrature a tutta altezza che irradiano di luce naturale. Prezzo? Top secret.

Walter Strata