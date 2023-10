Festa delle Associazioni a Forte dei Marmi: Una Giornata di Festa con Pranzo in Pineta

Torna AssociAmo il Forte 2023, la Festa delle Associazioni di Forte dei Marmi fissata per domenica 22 ottobre dalle 10:30 alle 17 in piazza Garibaldi e via Spinetti. Un’atmosfera di convivialità che per l’intera giornata torna a dare risalto alle numerose realtà associative presenti sul territorio fortemarmino e iscritte all’Albo Comunale. Organizzazioni che sono un punto di riferimento, nei diversi settori sport, cultura, sociale e ambiente, per gli svariati interessi di molti giovani e cittadini interessati. Cerimonia di apertura alle 10,30 e alle 11,30 gli interventi delle diverse associazioni. Alle 13 si terrà un pranzo conviviale nella pineta Tarabella (ad un costo di 10 euro chiamando o mandando un messaggio su WhatsApp al numero: 340 2329753); alle 15 via alle esibizioni delle diverse realtà presenti e alle 17 chiusura ufficiale della manifestazione.