Festa della Toscana. Tonini (Pd) critica:: "Evento dimenticato"

"Alla Festa della Toscana il comune non pervenuto". La critica è di Simone Tonini segretario Pd. "Con la Festa della Toscana il 30 novembre si ricorda l’abolizione della pena di morte e della tortura da parte del Granducato di Toscana – dice – E il Granduca Pietro Leopoldo è lo stesso che fece erigere il nostro Fortino. Per questa occasione al Forte un tempo venivano coinvolte le scuole, in particolare il Liceo, per riflettere e approfondire e si organizzavano eventi culturali. Come ad esempio la mostra del 2016 “La camera scura” insieme ad Amnesty International e l’incontro degli studenti del Liceo con attivisti che testimoniarono le loro esperienze. Stavolta si è solo illuminato il municipio, senza coinvolgere le scuole e cogliere un’opportunità per offrire ai ragazzi uno stimolo di riflessione. Quest’anno è dedicata a Don Milani ma al Forte tutto questo non interessa e non se ne parla anche se abbiamo una scuola a lui intitolata. Neppure di eventuali finanziamenti regionali per lo svolgimento di iniziative correlate"