Festa della castagna. Azzano scalda i motori per la parentesi del gusto

Necci, ciacci, mondine e caldarroste. Chiamatela come volete: la castagna torna protagonista della grande festa di Azzano che oggi (replicata il 13 e 20 ottobre) sarà promossa dalla locale pubblica assistenza con il patrocinio del Comune. Tutto il borgo sarà allestito a festa con stand gastronomici, street food, vini, animazione per i più piccoli, musica e dimostrazioni spettacolari: ci sarà infatti una parete per l’arrampicata messa a disposizione dal Cai e e-bike per essere provate. Dalle 11 sarà attivo il servizio navetta gratuito che permetterà di raggiungere agevolmente il paese di Azzano. Due i mezzi che faranno la spola lungo via Monte Altissimo, salendo da Malbacco, dove personale presente nella zona darà indicazioni sulle aree dove è consentito parcheggiare. Quando gli spazi saranno esauriti, le navette si sposteranno al parcheggio della Desiata. Altre quattro navette si muoveranno lungo la tratta Azzano - La Cappella - campo sportivo di Minazzana, in questo caso di provvederà a completare prima il parcheggio del campo sportivo e quindi quello a La Cappella.

Occhio ai divieti: verrà chiusa via de La Cappella, dalle 9 alle 20 (tra la pieve sino a piazza Maresciallo Tarabella). L’ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta dalle 6 alle 20 e il divieto di transito dalle 8 alle 20 in via Martiri del Lavoro, da piazza Maresciallo Tarabella alle scuole elementari. Divieto di sosta con rimozione coatta a valle della località La Cappella e fino al bivio per Minazzana, nei tratti indicati da segnaletica. In via Martiri del Lavoro, dall’incrocio con le scuole elementari e l’intersezione con la strada per la località La Polla, dalle 9 alle 20, è in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta nelle due aree indicate da segnaletica quali piazzole di scambio. Altro divieto di transito è quello previsto, dalle 8 alle 20, in via Pianello da piazza San Michele fino al vecchio ufficio postale e in via Venezia. Divieto di sosta con rimozione coatta nel parcheggio sopra e sotto l’asilo Cidonio fino alle 20 del 23 ottobre: nei giorni e orari diversi da quelli di svolgimento della manifestazione è consentita la sosta negli spazi liberi dalle attrezzature. Ancora, divieto di sosta dalle 8 alle 20 in piazza Maresciallo Tarabella. Divieto di transito in via Monte Altissimo dove verranno piazzate transenne.

Francesca Navari