Festa dei Lavoratori. La cerimonia del ricordo

Domani alle 9.30, in occasione della Festa dei Lavoratori, l’amministrazione comunale di Pietrasanta ricorderà tutti i caduti sul lavoro con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento a loro dedicato, nel piazzale del centro civico di Capezzano Monte. La scultura, realizzata dall’artista versiliese Enzo Pasquini, rende un connubio simbolico tra il sacrificio di chi ha dato la vita per il Paese e il lavoro stesso, raffigurato dal marmo bianco delle Apuane. Un presidio di riflessione in più, in un periodo storico recentemente segnato da gravi e gravissimi infortuni, anche mortali, per riaffermare la centralità della sicurezza e l’integrità della salute come responsabilità collettiva e premessa per la crescita di ogni comunità.