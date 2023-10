Festa a Vittoria Apuana: Forte dei Marmi, Bancarelle, Pranzo Sociale e Musica

Domenica Vittoria Apuana festeggia San Francesco. Dalle 8 alle 20 in via Padre Ignazio da Carrara ambulanti, coltivatori diretti e hobbisti artigiani daranno vita al vivace mercatino e non mancheranno attività per bambini. Alle 12.30 nella sede della Misericordia si svolgerà il tradizionale pranzo sociale di San Francesco aperto a tutti (per informazioni: 0584 752149) mentre dalle 15 nella piazza della Chiesa cerimonia di premiazione del concorso di disegno per le scuole “Il messaggio di San Francesco” che ha coinvolto tutti i bambini delle primarie. Alle 21 in Chiesa la giornata si concluderà con il concerto dell’orchestra Domenico Scarlatti che si esibirà accompagnata al pianoforte dalla solista Alice Michahelles. Dirigerà il maestro Pasquale Menchise con brani di Donizetti, Mozart, Rossini e Shostakovich. Ingresso libero. Per informazioni 0584 787251.