Festa a sorpresa a Bicchio. Per celebrare i Lombardi

Da quartiere di confine, cresciuto tra i campi lungo l’Aurelia, a spazio dei sogni. Questo sta succedendo a Bicchio, rione che ha riscoperto il senso profondo di comunità e il valore delle condivisione dei momenti importanti. Dove ogni occasione, ormai, è quella giusta per stare insieme. Meglio ancora se per fare festa.

E così non poteva passare in sordina il successo dei Lombardi, Carlo e Lorenzo, vincitori del Carnevale di Viareggio con il carro "Sic transit gloria mundi" e residenti proprio nel cuore di Bicchio.

Per loro, "Campioni del mondo del Carnevale", il vicinato ha organizzato una coloratissima festa a sorpresa, con tanto di buffet fatto in casa, di brindisi, di musica e striscioni. "Vogliamo la Papessa a Bicchio" è l’appello del quartiere, che si è presentato di fronte alla porta dei Lombardi con un entusiasmo travolgente. Carlo e Lorenzo, increduli, si sono lasciati abbracciare dai vicini, hanno condiviso la loro gioia per quel successo – il primo in Prima Categoria – e la voglia di fare festa. E dopo il Burlamacco d’oro, "Ora ci attrezzeremo anche per portare la papessa a Bicchio" ha assicurato Carlo.