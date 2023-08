Ferragosto sulle due ruote Torna la Firenze-Viareggio

VIAREGGIO

Si riuniranno il 14 agosto a piazza Tasso a Firenze i partecipanti della corsa ciclistica con destinazione Viareggio, che dopo 76 anni ancora coinvolge squadre di giovani atleti. La partenza ufficiale è fissata per le 7.30 del giorno successivo da via Pistoiese, da cui i partecipanti percorreranno la regione passando per ben 4 province e dai loro luoghi caratteristici. "È con grande onore che inauguriamo questo evento – come ogni ferragosto da più di 70 anni – con destinazione Viareggio, una vera e propria “culla di sogni” per i giovani sportivi. Proprio domenica infatti la Viareggio Beach Soccer ha vinto lo scudetto, traguardo da cui la città esce più che orgogliosa" afferma Rodolfo Salemi, assessore comunale alloe sport. Anche Daniele Grazi, direttore generale della Firenze-Viareggio, esprime la sua gratitudine e i suoi ringraziamenti non solo a tutto il comitato organizzatore, ma anche al corpo dei vigili giurati che si occuperanno della sicurezza. I 180 chilometri, percorsi in una media di 42 chilometri orari, saranno intervallati da salite e discese con panorami mozzafiato, come per esempio quella di Prunetta o di Corsanico.

"Avendo partecipato, sono ancora più orgoglioso di presentare di nuovo questa meravigliosa opportunità di giovani agonisti per affermarsi nel mondo del ciclismo" parla Pierluigi Castellani, il presidente del comitato provinciale di Lucca. Interviene anche il presidente regionale della FCI Saverio Metti esprimendo la sua passione per questo sport "molti sono partiti da quest’evento diventando poi professionisti di alto livello". Alla competizione non parteciperanno solo italiani, bensì anche altre squadre; una spagnola, una portoghese e una inglese, estendendo così la gara a livello europeo.

Sarà infine piazza Mazzini, che già a maggio ha ospitato l’arrivo del Giro d’Italia – un fiore all’occhiello per la città – a segnare la fine della competizione e ad annunciare i vincitori dell’edizione 2023. Edizione dedicata al giovane Luca, che appena quattordicenne, per colpa di un incidente in bicicletta, ha lasciato i suoi cari "al suo dolce sorriso ed ai suoi occhi pieni di luce, alla sua vivacità gentile e frizzante viene dedicato questo trofeo, affinchè mio figlio venga ricordato durante questo bellissimo evento", così scrive Gaia del Conte, architetto e membro del comitato d’onore "con questo raggio di luce, riusciremo ad abbattere tutte le barriere e a realizzare per te tutti i sogni che avevi".

M. L.