Ferragosto live. Sotto le stelle dell’Agorà

La sera di Ferragosto alle 21.30 il Giardino dei Semplici salirà sul palco di Agorà in piazza XXIV Maggio, per la direzione artistica di Franca Dini e Claudio Sottili. Il gruppo, fondato a Napoli nel 1974, festeggia 50 anni di carriera con 4 milioni di dischi venduti e migliaia di esibizioni, sancendo un capitolo importante della storia musicale italiana. La formazione musicale, che ancora oggi ha due componenti della formazione originaria, si è esibita dal pop al rock con incursioni nella canzone napoletana. Il successo arriva nel 1975 con il brano “M’innamorai“ che vende 500 mila copie, seguito da ‘Tu, ca nun chiagne ‘ versione pop rock di un classico della canzone partenopea. Nel 1977 Il Giardino dei Semplici si presenta a Sanremo con “Miele“ altro grande successo di vendite. Nel ‘79 arriva una svolta importante: il gruppo inaugura un nuovo stile con canzoni in dialetto e si inserisce nella storia della musica napoletana affermandosi anche all’estero. Il successo della band non si è mai fermato e arriva ai giorni nostri e taglia il traguardo di 50 anni di carriera. Nel 1980 entra nel gruppo Ciro Tommy Esposito alla batteria e nel 2012 Savio Arato alle chitarre. Nel 2015 il successo si rafforza, perché il batterista Esposito e il musicista Francesco Boccia propongono una canzone, rimasta nel ‘cassetto’ per anni, ai ragazzi del Volo.con cui vincono l’edizione del festival di Sanremo del 2015. Un Ferragosto di canzoni straordinarie che spazieranno dalle napoletane più belle alle cover più significative della musica italiana: due ore di piacevole ascolto e chissà forse anche di ballo. L’Agora’, a ingresso libero, si trasforma in musica ed emozioni sotto le stelle.

m.n.