Fermato con un pc rubato, arrestato ladro seriale a Viareggio

Viareggio, 27 novembre 2023 – Rubava all’interno di abitazioni e negozi, ma stavolta è stato colto in flagrante ed arrestato. Sono stati i carabinieri a sorprendere l’uomo, un 47enne senza fissa dimora, e a fermarlo per il reato di furto aggravato, possesso di armi e oggetti atti ad offendere e violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Lucca.

Il 47enne è stato sorpreso dai militari all'interno di un esercizio commerciale dove aveva asportato un pc portatile e del denaro contante. Per sottrarsi all'arresto, l'uomo ha estratto dalla tasca una lama da decespugliatore con l'intento di autolesionarsi. Tentativo che i carabinieri gli hanno impedito. Le indagini hanno permesso di ricondurre all'uomo anche altri furti verificatisi nei giorni precedenti.

Il 47enne era già stato sorpreso mentre tentava di forzare la porta di ingresso di una gelateria, e a suo carico anche un furto in abitazione risalente allo scorso 16 novembre, compiuto insieme ad un 40enne senza fissa dimora. La ricostruzione degli spostamenti compiuti dall'uomo e delle tecniche utilizzate, hanno permesso di accertare che l'uomo si era reso responsabile anche di un furto avvenuto l'8 novembre in un negozio di videogames. In sede di convalida dell'arresto per lui è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Lucca.