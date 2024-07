Fausto Leali a “Camaiore Estate“. La voce soul della musica italiana: "Ho imparato a non mollare mai" Domani sera, alle 21.30, il cantante sarà sul palco del centro storico, in Piazza XXIX Maggio . Si esibirà con i migliori brani del suo repertorio e con le canzoni realizzate in duetto con altri artisti .