Fattorini per consegna di pizze a domicilio

FATTORINO

Si ricerca una persona per consegna pizze, anche senza esperienza. Richiesta patente A1 per 125. Contratto part-time (serale) a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Per candidature: 3392842585

ADDETTA ALLE VENDITE

Playamar costumi da bagno, cerca commesse per ampliamento organico per i punti vendita di lido di Camaiore e marina di Pietrasanta. Cv: [email protected]

BANCONIEREA IN PASSEGGIATA

Disponibile già da subito sia per la stagione estiva che per l’inverno. Preferibilmente con esperienza al pubblico, al banco o comunque nel settore. Portare cv in viale Guglielmo Marconi, 45 Viareggio dalle 13 alle 18