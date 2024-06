Farmacia del Secco. Via alla riqualificazione

Partono i lavori alla farmacia comunale del Secco. Un intervento fondamentale, promosso da Pluriservizi di concerto con l’amministrazione Comunale, per il riammodernamento di un servizio centrale per gli abitanti della frazione. Attualmente il fabbricato si compone di due blocchi distinti: uno principale, a due piani (che ospita il punto vendita e altri locali di servizio) e uno secondario (ad uso deposito).

Ad oggi, sono presenti carenze impiantistiche e strutturali, nonché nella distribuzione funzionale degli spazi interni: il magazzino al piano primo è praticamente inutilizzato; l’area vendita è molto piccola; il laboratorio galenico è collocato in spazi angusti e gli spogliatoi dei dipendenti sono di fatto inesistenti. Da qui la necessità di intervenire con un’opera di completo ripensamento della struttura e di riadeguamento funzionale dell’immobile. Sul fabbricato principale, l’intervento più importante sarà l’ampliamento della zona vendita, che passerà dagli attuali 28 a oltre 65 metri quadri. Al piano superiore, invece, troveranno posto il magazzino, i locali di servizio del personale, il robot per la distribuzione dei medicinali, il laboratorio galenico della farmacia ed un ufficio amministrativo a servizio dell’attività. Tutto altamente fruibile grazie alla realizzazione di una scala interna e da un ascensore montapersone. Scala e ascensore saranno posti nell’area del fabbricato secondario, che, per l’appunto, verrà sopraelevato, per permettere un riallineamento strutturale di tutto il complesso. L’investimento ammonta a 755mila euro e i lavori termineranno nel giro di 6-8 mesi.

"Un intervento atteso da tempo, fondamentale per la quotidianità degli abitanti del Secco e di tutta Lido – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; diamo nuovo look e nuova funzionalità alla Farmacia".