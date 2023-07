Farmacia, cresce l’utile Ma mancano gli spazi

Dopo cinque anni ormai non è più una coincidenza, ma un trend consolidato: la nuova sede della farmacia comunale porta bene all’Azienda speciale farmaceutica, i cui utili e fatturati continuano a volare alto e a registrare numeri ogni volta migliori dell’esercizio precedente. Il bilancio consuntivo 2022, approvato dal Cda uscente, si inserisce infatti in questo solco che scorre lungo i binari di un parziale ottimismo. Parziale in quanto la struttura, inaugurata nell’aprile 2018 sull’Aurelia in zona Conad – dopo il trasferimento da Porta a Lucca – viene considerata troppo angusta.

Partendo dai numeri, la farmacia in unno ha visto il suo patrimonio netto crescere da 206.281 euro a 257.808 euro. Ancora meglio l’utile, passato dai quasi 43.500 euro del 2021 agli oltre 65.300 euro del 2022. Stesso discorso per il fatturato, lievitato da 1.588.605 a 1.767.110 euro. Senza considerare tutte quelle attività che non hanno un ritorno economico ma garantiscono servizi essenziali soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, quali il Cup per prenotare esami e visite, la stampa dei green pass e i tamponi durante il Covid e altri servizi. "È comunque necessario – scrive il direttore Davide Marchi nella relazione – porre l’attenzione su una serie di criticità, vedi la carenza di spazi che non consente di implementare una serie di attività. Soprattutto servizi accessori (ad esempio i parafarmaci, ndr) ma ormai indispensabili per una farmacia che vuole proporsi non solo come luogo di vendita di medicinali e altri prodotti sanitari, ma anche come primo presidio sanitario a disposizione della comunità".

d.m.