Fabbri e manovali. Le ditte lanciano appelli

3 MANOVALI

Ditta edile cercae urgentemente per cantiere a Forte dei Marmi due/tre manovali. Per maggiori informazioni chiamare il 3457645093 Silvio

FABBRO

La persona ricercata dovrà occuparsi di produzione di arredi in ferro, riparazione e restauro oggetti in ferro. Per candidature: 3355485585 - [email protected] - www.recuperando.it

OPERATORI SOCIO SANITARI

Si ricercano in zona Lucca e Versilia assistenti di base ed operatori socio-sanitari, preferibilmente con maturata esperienza, per servizi in area anziani e disabili. Inviare il curriculum a: [email protected]