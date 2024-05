Ex Telecom. Una proposta d’acquisto

Lo avevamo già annunciato a metà aprile, quando gli agenti del Commissariato e della Municipale intervennero all’ex Telecom per sgomberare l’immobile, che la società delle telecomunicazioni abbandonò nel 2001, dalle occupazioni abusive. Quelle che ciclicamente, in questi vent’anni, si sono ripetute. Insieme agli sgomberi, in un loop infinito. Come anticipato da “La Nazione“ nei piani del Comune c’è la volontà di trasformare l’area ai margini della Migliarina, che sorge su una superficie di quattromila metri quadrati ora nella disponibilità dell’istituto vendite giudiziarie, in un parcheggio scambiatore.

Per questo venerdì, in consiglio comunale, sarà discussa la delibera che ha ad oggetto “la linea di indirizzo alla Mover per la presentazione di proposta irrevocabile di acquisto dell’edificio“. Sarà infatti la società partecipata a presentare l’offerta, e qualora venisse accettata l’idea dell’amministrazione è conservare la palazzina per usi direzionali e realizzare nell’area esterna una parcheggio multipiano capace di accogliere tra le 450 e le 600 auto. Dotato di un bus navetta e postazioni per bici e monopattini. La delibera sarà discussa insieme a numerose mozioni e alla richiesta di convocazione di un consiglio sul futuro di piazza Cavour, protocollata dal consigliere Tiziano Nicoletti, e del Politeama, proposto invece dalla Lega.

mdc