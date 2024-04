Ex laboratorio “Pierotti“. Sì all’offerta economica. Il Comune punta all’acquisto

Un anno e mezzo fa il crollo di una grossa porzione di muro, con danni alle auto in sosta. Poi gli interventi di messa in sicurezza ad opera della “Karpman“ con il ritrovamento di un telaio di un secolo fa, ancora oggi esposto in bella vista oltre che alle intemperie. Lunedì sera la tanto attesa svolta in consiglio comunale, per altro già annunciata giorni prima dal nostro giornale: il Comune presenterà un’offerta economica con l’obiettivo di acquisire l’ex laboratorio “Pierotti“, pezzo di storia dell’industria pietrasantina incastonato tra l’Aurelia, via Santini e via del Castagno.

La proposta irrevocabile di acquisto è stata infatti approvata dall’assise, anche perché il 24 maggio, alle 14,30, al Tribunale di Prato ci sarà la seconda asta dopo la prima andata a vuoto. Il prezzo complessivo è di 700mila euro, con base d’asta di 525mila euro. Ma il Comune ha deciso di farsi avanti con una proposta di 535mila euro e il deposito di un importo pari al 10% attraverso un bonifico. L’obiettivo è far sì che il curatore fallimentare possa valutare la sospensione dell’asta aprendone una nuova con l’importo base offerto dal Comune, il che darebbe il via alla possibilità, per altri soggetti, di procedere con un rilancio dell’offerta entro i tempi fissati dal notaio. Il sogno ovviamente è di arrivare all’acquisto del “Pierotti“, i cui volumi hanno destinazione direzionale e di servizio. Con uno scopo ben preciso: dopo la nuova rotatoria tra l’Aurelia e via Santini, l’amministrazione comunale intende valorizzazione ulteriormente quella zona, ritenuta fondamentale come vetrina di ingresso del centro storico, attraverso un progetto migliorativo. Come e quanto dipenderà dal destino dell’offerta economica.

Daniele Masseglia