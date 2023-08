Ex hotel Areion, ok al progetto Sorgerà un albergo da 37 camere

Una struttura demolita e realizzata ex novo con moderna piscina, corner bar, due ristoranti e ampio parcheggio interrato. Il consiglio comunale ha dato l’ok alla variante urbanistica relativa al progetto di rifacimento dell’ex hotel Areion, proposta presentata dalla società Colonial srl che fa capo all’imprenditore Attilio Bindi, il re dei gelati. La struttura ricettiva datata 1963 che verrà sostituita da "un nuovo edificio adeguato alle necessità dell’ospitalità contemporanea ma che trae ispirazione dall’architettura eclettica dei primi del Novecento, con chiari accenni allo stile Decò, caratterizzante l’edificato storico di Forte dei Marmi". L’Areion resterà un albergo ma con un’impronta moderna e ampie finestre che favoriranno l’apertura verso l’esterno e consentiranno di godere maggiormente la vista del mare. L’intervento proposto prevede un ampliamento della superficie del fabbricato esistente mantenendo però il filo del perimetro attuale su via Duilio e viale Morin; l’ingresso alla struttura avverrà da via Duilio come per l’esistente ma il fronte principale, che si aprirà anche ad un pubblico esterno di clienti, sarà su viale della Repubblica. Nella struttura saranno realizzate 37 camere (1 in meno rispetto allo stato attuale) tutte con balcone, accessibili da una scala centrale e due ascensori. Sarà ampliato il piano interrato per realizzare un parcheggio da 16 posti auto e 4 posti moto, e almeno 2 posti auto a piano terra. Gli ambienti e le aree comuni al piano terreno grazie alle ampie aperture verranno messi in comunicazione col giardino. Al piano terra ci saranno il primo ristorante più riservato ed intimo, a sinistra il bar interno che anticiperà il secondo ristorante, destinato alle colazioni, aperto sull’esterno in connessione diretta con la piscina e idealmente con il lungomare.

Francesca Navari