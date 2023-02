Ex casa del fascio Decide il consiglio

Passi in avanti verso la riqualificazione dell’ex Casa del Fascio. Gli uffici comunali hanno dato il via libera all’apposizione del vincolo espropriativo sull’area, indispensabile per progettare il futuro intervento di recupero. Il prossimo step è il passaggio in consiglio comunale, dove la proposta di delibera relativa all’approvazione del progetto di riqualificazione sarà discussa la prossima settimana (la seduta è convocata per mercoledì primo marzo). Contestualmente, sarà adottata la variante urbanistica connessa al via libera al progetto, finalizzata alla ricomprensione dell’area interessata tra quelle sottoposte al vincolo preordinato di esproprio.

È una storia lunga e tormentata, quella dell’ex Casa del Fascio, l’area compresa tra il lungomare, via D’Annunzio, via XX Settembre e piazza Mazzini: oltre duemila metri quadri che da decenni versano in stato di profondo abbandono: nonostante la vecchia struttura centrale di epoca fascista sia stata demolita, nella zona ci sono ancora strutture di cantiere ormai fatiscenti e diversi accatastamenti di metallo di notevoli dimensioni. Inoltre, con il degrado, si è formata spontaneamente una lussureggiante vegetazione.

Il progetto di recupero prevede la trasformazione in area verde con un percorso principale con andamento sinuoso, segnato lungo il perimetro da nuove alberature, che creerà una divisione illusoria del parco in due parti. Il percorso sarà realizzato con una pavimentazione di conglomerato bitumoso colorato. Inoltre, è prevista la realizzazione di un’area ludica per i più piccoli e un’adeguata pavimentazione antitrauma si stenderà su tutta l’area giochi. Infine, sono previste soluzioni di arredo urbano per la sosta, in modo da creare delle aree relax, con cestini e rastrelliere per le bici e illuminazione a led.

RedViar