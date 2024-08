Ex Camp, altre risorse. Proseguono i lavori

Pietrasanta si è aggiudicata altri 250mila euro per l’intervento di rigenerazione architettonica e funzionale in corso all’ex Camp. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con un bando rivolto ai cantieri già aperti e che si aggiungono ai fondi (circa 5 milioni e mezzo, per la quasi totalità provenienti dal Pnrr) previsti dall’ente municipale per trasformare lo storico immobile di via Marconi in un hub d’inclusione rivolto a giovani creativi, pronto a ospitare iniziative artistiche, culturali e sociali. "Siamo in linea con il cronoprogramma dettato dal Pnrr – rileva l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci nel sopralluogo all’ex Camp insieme all’assessore al sociale, Tatiana Gliori – e, con soddisfazione, vediamo già un bel risultato: la voragine che aveva squarciato il tetto è quasi totalmente ripristinata grazie alla posa della nuova copertura. Contestualmente l’impresa sta continuando a lavorare al consolidamento delle fondazioni e al recupero delle travature che, poi, saranno a loro volta rinforzate". Il fine lavori è previsto entro il 31 marzo 2026 e Marcucci, che ha anche la delega al Pnrr, ha voluto ribadire che la ricerca di nuove opportunità di finanziamento presso enti terzi "non si è mai fermata e proseguirà sempre". Esempio di archeologia industriale degli anni Venti del Novecento, l’ex Camp si compone di un insieme di fabbricati dei quali il principale è l’edificio nato come magazzino, nel 1928, per supportare l’espansione dell’attività. Il progetto di recupero elaborato dall’amministrazione comunale conserva l’impianto originario dell’ex Cooperativa di consumo, con due blocchi di fabbrica paralleli e uno spazio centrale che sarà riconvertito in galleria urbana per potenziare e incrementare le esperienze artistiche sul territorio