Eventi lusso anche a bordo dello yacht

Tutto pronto per l’apertura di Forte Luxury Events, la società specializzata nell’organizzazione di eventi di lusso. Domani dalle 19 si taglierà il nastro dell’agenzia di via Carducci 65. Insieme al patron Pietro Artuso e alla moglie Simona Mangiola e ai partner di FLE, ci sarà anche Manuela Gallo, pittrice contemporanea molto apprezzata che mostrerà nei locali dell’agenzia alcuni dei suoi ultimi dipinti. L’arte sarà protagonista tutto l’anno da Forte Luxury Events che ospiterà a rotazione piccole esposizioni di numerosi artisti emergenti. L’evento sarà accompagnato da musica e intrattenimento e sarà l’occasione per presentare le novità dell’estate 2023. Tra le esperienze da sogno lanciate da Forte Luxury Events nell’organizzazione eventi c’è Sunny One, open yacht di 44 piedi messo a disposizione dei clienti più esigenti.