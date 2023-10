Eventi a Querceta: "Pronti a migliorare"

"Respingiamo con forza il solito metodo che Creare Futuro propone costantemente che è di non valutare il contesto nè il modo in cui si danno risposte in consiglio comunale". Il gruppo consiliare di maggioranza interviene dopo l’attacco dell’opposizione sull’assenza di eventi in estate a Querceta e la conseguente concentrazione di appuntamenti solo nel capoluogo "fatto confermato – ha detto la minoranza – anche dalla stessa consigliera al turismo Tessa Nardini". "La sua risposta è decontestualizzata – tuona la maggioranza – dopo un’estate 2022 dove a Querceta si sono susseguite iniziative una dietro l’altra, compreso Festival del Miccio Canterino in piazza Matteotti, non è vero che non è stato fatto niente. Ci sono stati concerti, serate a tema, occasioni di arte e poesia e incontri che, insieme a quelli tradizionalmente proposti dalla Pro Loco, sono andati ad arricchire la proposta estiva della frazione. Bisogna migliorare e siamo disponibili a farlo, anche coordinandoci sempre più con gli esercenti. Questo è stato detto in consiglio comunale con molta umiltà. Quest’anno il Festival del Miccio Canterino è stato riportato al Palasport di Forte dei Marmi, una scelta fatta dalla Pro Loco che l’amministrazione di Seravezza ha rispettato, pur avendo dato disponibilità a rifarlo a Querceta, e sarebbe stato interessante arricchire di intrattenimento per una settimana la piazza. Respingiamo comunque i metodi, anche pruriginosi, di fare polemica da parte di Creare Futuro che non portano contributi per migliorare. In autunno faremo incontri per pianificare il calendario estivo perchè Querceta, così come le altre zone del territorio, meritano opportunità"

Fra.Na.