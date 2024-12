Eventi 2025. Fissate tutte le date

Il Comune ha fissato le date dei principali eventi artistici e culturale nel 2025. 1 gennaio Concerto di Capodanno; 5 e 6 gennaio Befana in piazza Garibaldi; 8 marzo convegno sull’imprenditoria femminile; dal 17 al 21 aprile eventi di Pasqua; 25 aprile Festa della Liberazione con illuminazione tricolore del pontile e animazione; 1 maggio concerto in piazza; 2 giugno concerto in piazza Garibaldi ed illuminazione tricolore del pontile; dal 23 giugno al 22 agosto la Pineta dei Bambini; 15 agosto Concerto all’alba; 26, 27 e 28 agosto Sant’Ermete; 13 settembre 53° Premio Satira politica; 21 settembre Ciao Estate al pontile; dal 28 novembre al 6 gennaio 2026: manifestazioni natalizie.