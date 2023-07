Esselunga assume I bandi aperti

ESSELUNGA ASSUME

Esselunga apre nuove selezioni per varie figure, per assunzioni nei supermercati e superstore situati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lazio e Toscana. La ricerca è rivolta, generalmente, a candidati anche senza esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili soprattutto percorsi di formazione e lavoro, ma anche opportunità di stage. Il Gruppo cerca anche personale per la copertura di posti di lavoro in sede. La sede centrale di Esselunga si trova a Limito di Pioltello (Milano), dove lavorano circa 1000 dipendenti (impiegati nelle aree Acquisti, Marketing e Comunicazione, Logistica, Assicurazione Qualità, Amministrazione, Risorse Umane, ecc.) e dove è presente un centro di Distribuzione, mentre altri tre centri distributivi si trovano a Biandrate (Novara), a Chiari (Brescia) e a Sesto Fiorentino (Firenze). Per candidarsi www.esselungajob.it

ISTRUTTORE TECNICO

Comune di Fosdinovo (MS). Concorso, per esami, per l’assunzione di 1 (uno) posto di Istruttore, profilo professionale , a tempo pieno e indeterminato, che verrà assegnato all’Edilizia Privata. Scadenza 280723

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Comune di Fosdinovo (MS). Concorso, per esami, per l’assunzione di 1 (uno) posto di Istruttore, profilo professionale , a tempo pieno e indeterminato. Scadenza 280723

