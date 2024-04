Esselunga assume. Cerca stagionali

LAVORARE A ESSELUNGA

Esselunga cerca CASSIERI E RIFORNITORI e ADDETTI AI REPARTI FRESCHI disponibili per il solo periodo estivo, da inserire nei punti vendita di Viareggio, Camaiore, Massa e Carrara, con contratto full time da Maggio a Settembre. Il ruolo prevede di: svolgere attività di cassa; assistere la Clientela nell’acquisto; assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto; mantenere in ordine la merce esposta; garantire la costante esposizione degli articoli. Esselunga garantisce un percorso di formazione strutturato. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo. Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale; Non è richiesta una pregressa esperienza nel settore. www.indeed.com

TIROCINIO NEO LAUREATI IN INGEGNERIA

Tirocinio formativo finalizzato all’assunzione rivolto a Laureati Università degli studi di PisA. La Hoffen Group S.r.l. di Lucca offre per 3+3 mesi. Laurea in ingegneria (qualsiasi indirizzo) anche triennale: La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio e, in affiancamento ai progettisti senior, si occuperà della redazione di elaborati progettuali, coordinamento delle lavorazioni, gestione cantieri, utilizzo di software specifici per verifica e dimensionamento impianti elettrici, speciali, riscaldamento, condizionamento e idrosanitari in genere. Per informazioni: Antonella De Simone Tel. 0583051421