Espulso un cinquantenne. Aveva pluricondanne

Espulso un marocchino trovato a Forte dei Marmi

e già condannato per una lista lunghissima di reati. La polizia è riuscita a individuare A.M. di 50 anni, privo di documenti ma identificato dal Consolato Generale del Marocco di Milano: l’uomo era gravato da condanne e pregiudizi di polizia per molestie e disturbo alle persone, rifiuto sulla propria identità personale, false dichiarazioni sulla propria identità, guida sotto l’influenza dell’alcol, danneggiamento nonché già condannato per minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violenza privata e ubriachezza. Verificata l’irregolarità della permanenza dell’uomo sul territorio nazionale, allo straniero venivano notificati il decreto di espulsione ed è stato accompagnato al Cpr di Potenza in attesa della definitiva espulsione dal territorio nazionale.