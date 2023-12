"Esenzione agli anziani e tariffe più basse"

Tariffe più basse di 50 centesimi o in alternativa ridurre a 5 i giorni di applicazione. E’ questa la controproposta di Confesercenti al comune di Camaiore all’indomani dell’introduzione della tassa di soggiorno. Confesercenti lascia uno spiraglio al dialogo con l’amministrazione comunale "pur sottolineando – si legge in una nota stampa – come l’unica riunione con le associazioni di categoria su questo tema, nelle settimane scorse, sia stata di fatto solo una comunicazione di quanto già deciso; nonostante questo abbiamo presentato richiesta di modifiche mirate sia sulle modalità di applicazione che sull’utilizzo delle risorse".

A iniziare dalle tariffe. "La nostra proposta – si legge nella nota – è quella di abbassare di 50 centesimi la tariffa proposta dal Comune per tutte le categorie, compresi campeggi, agriturismi e Rta; in alternativa mantenere le tariffe presentate ma riducendo a 5 i giorni di applicazione. Altro aspetto da considerare è quello delle esenzioni che oltre agli under 14 secondo noi deve riguardare anche gli over 65 o over 70, considerando il tipo di turismo legato alla famiglie che frequenta il territorio camaiorese". Poi il capitolo sull’utilizzo delle risorse. "Camaiore deve essere sempre più un territorio da frequentare oltre i mesi estivi, considerando le opportunità di cui dispone oltre il classico mare. Da qui la proposta di aumentare fino a 100.000 euro la cifra destinata alla destagionalizzazione prevista nella bozza della tassa di soggiorno, in modo da ampliare una offerta già importante".