Escono per andare a cena. Ritrovano la casa svaligiata

Sono state sufficienti un paio d’ore – o forse anche meno – per mettere a segno un colpo da migliaia di euro in centro città. Più precisamente in piazza Mazzini dove è stata svaligiata l’abitazione di un noto professionista di Viareggio. Il bottino è ingente, perché i ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte e a portar via tutto il contenuto. C’erano soldi in contanti, ori e gioielli di famiglia. Qualcuno di valore economico, altri magari solo affettivo. Ad agire, probabilmente, una banda di professionisti. Per entrare in azione, venerdì sera, hanno atteso che i proprietari, una coppia di viareggini, uscisse di casa attorno alle 20 per andare a cena fuori. Al loro rientro, poco dopo le 22, hanno trovato la porta di casa forzata e le stanze messe a soqquadro. In più hanno visto che la cassaforte di casa era stata abilmente forzata e manomessa da mani esperte. I banditi hanno utilizzato una fiamma ossidrica per forzare la cassaforte. Una volta che sono riusciti ad aprirla hanno portato via tutto il contenuto – a quanto pare di ingente valore, quantificabile in diverse migliaia di euro – e quindi sono poi fuggiti senza lasciar tracce.

Al rientro a casa, dopo essersi ripresi dallo choc nel vedere la propria abitazione violata e completamente svaligiata, i proprietari hanno chiamato i carabinieri che si sono attivati per le ricerche, al momento senza esito. I militari dell’arma hanno cercato indizi all’interno dell’abitazione per trovare eventuali tracce che possano mettere gli investigatori sulla pista giusta. Gli inquirenti stanno anche visionando telecamere pubbliche e private della zona per vedere eventuali movimenti sospetti. Ad entrare nell’appartamento almeno due uomini, mentre un terzo, probabilmente faceva da palo con un quarto che li attendeva poco lontano in macchina.

Probabilmente, secondo una prima pista investigativa, la banda, prima di entrare in azione, ha seguito a lungo le mosse della coppia. Evidentemente avevano capito che sarebbero usciti a una certa ora e che avrebbero lasciato campo libero per almeno due ore per portare a termine il colpo. Cosa che è puntualmente accaduta. Adesso tocca ai carabinieri scovare la pista giusta e risalire agli autori del furto.

Redviar