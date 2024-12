Esce di strada in sella alla moto. Giovane portato a Cisanello: è grave. I soccorritori non riuscivano a trovarlo

Dalla spensieratezza al dramma. Da una serata piena di coccole a un letto d’ospedale sperando che le conseguenze siano il meno gravi possibili. È capitato a un 18enne, ricoverato da domenica notte all’ospedale di Cisanello a causa dei traumi alle vertebre riportati dopo un brutto incidente in moto mentre scendeva dalla collina. Il giovane, residente a Seravezza, aveva trascorso la giornata di domenica insieme alla fidanzatina di Capezzano Monte, frazione pietrasantina raggiungibile dopo una lunga serie di tornanti, e intorno a mezzanotte aveva deciso di far ritorno a casa. Per cause su cui sta ancora indagando la polizia del commissariato di Forte dei Marmi, giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco e all’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, il 18enne a un certo punto ha perso il controllo della moto.

L’incidente, dovuto forse alla ripidità della strada o all’asfalto reso viscido dall’umidità, è accaduto in prossimità di un tornante all’altezza dell’acquedotto. Anziché curvare, il mezzo è andato dritto finendo non solo fuori strada, ma in mezzo alla fitta boscaglia, a circa una ventina di metri dal ciglio stradale. Un dettaglio, questo, che avrebbe potuto sfociare in un epilogo peggiore in quanto la zona buia e impervia ha reso assai complicate le operazioni di soccorso. Basti pensare che l’ambulanza della Croce Verde è stata costretta a fare avanti e indietro più volte a causa della difficoltà a localizzare il giovane. Nonostante i violenti urti contro alcuni alberi, il 18enne è riuscito alla fine a richiamare l’attenzione dei soccorritori gridando aiuto. Il fatto di essere rimasto cosciente gli ha probabilmente salvato la vita in quanto il telefono si è poi spento a causa della batteria scarica, rischiando quindi di trascorrere all’addiaccio (con le temperature rigide di questo periodo) chissà quante ore.

Per fortuna le sue grida e i messaggi inviati con Whatsapp poco prima che il telefono si spegnesse hanno consentito ai soccorritori di raggiungerlo e di stabilizzarlo. A quel punto, grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco, il ragazzo è stato portato all’ospedale di Cisanello in codice rosso per il grosso trauma alle vertebre. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi, sebbene fortunatamente non in pericolo di vita: le prossime ore saranno decisive ai fini della diagnosi.

Daniele Masseglia