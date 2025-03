Ersu, la carica dei 620 candidati. Fissate le prove del maxi concorso

I primi ingressi sono previsti già a partire dal 31 marzo. Poi, il giorno stesso, si partirà con le prove e agli inizi di aprile scatteranno le assunzioni stagionali da programmare a scaglioni da qui fino al prossimo ottobre. Ersu scalda i motori, fiduciosa dei grandi numeri fatti con i due concorsi per le figure di operatore ecologico e di autista, tant’è che il gestore dei rifiuti ha rispettato il cronoprogramma pubblicando sul proprio sito internet, nella giornata di ieri, le date delle prove che dovranno sostenere i candidati.

O meglio, i tantissimi candidati visto che alla prova ne sono stati ammessi 627 a fronte di circa 80 posti. Per le prove è stato scelto come location il distaccamento Ersu in via Pio Rossi, accanto alla sede centrale di via Pontenuovo. Il contingente più numeroso riguarda il concorso da operatore ecologico, per un totale di 505 candidati (491 più 14 ammessi con riserva): i primi 36 dovranno presentarsi il 2 aprile (dalle 14,30 alle 17 suddivisi in vari scaglioni), poi ci sarà un altro gruppo di 83 candidati in programma il 4 aprile e altrettanti in agenda il 7, 9, 11, 14 e 16 aprile. Per quanto riguarda invece il concorso per la figura di autista, che è quello più in "sofferenza" da alcuni anni a questa parte, i candidati ammessi sono 122 (113 più nove con riserva): i primi 78 dovranno presentarsi il 31 marzo, gli altri il 2 aprile.

Ma i nuovi ingressi, dicevamo in apertura, sono già previsti il 31 marzo, giorno stesso della partenza delle prove. Si tratta di 13 operatori ecologici legati alla vecchia graduatoria. Dopo di che cominceranno ad entrare in servizio i primi che passeranno la prova: tra aprile e maggio ne verranno assunti un tot, poi la cifra salirà decisamente nel periodo compreso tra giugno e settembre, per poi scendere di nuovo a ottobre.