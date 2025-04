Ersu avvia la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta

Oggi prende il via l’annuale distribuzione da parte di Ersu dei kit della raccolta differenziata porta a porta. L’iniziativa, dal titolo "Un sacco bello", durerà fino al 30 aprile e sarà effettuata ai vari infopoint che il gestore dei rifiuti ha allestito su tutto il territorio comunale. La previsione è di consegnare in questa prima fase circa 8-9mila kit ad altrettante famiglie, cifra destinata a raggiungere quota 12mila una volta che arriveranno anche i proprietari di seconde case oltre a coloro che via via termineranno la fornitura del 2024. Rispetto all’anno scorso la novità è che l’infopoint all’ex ospedale "Lucchesi" verrà spostato al piano terra del vecchio municipio in piazza Matteotti. Ogni kit, complessivamente, è composto da 410 sacchetti, di cui 50 per la carta, 80 il multimateriale, 80 il Rur e 200 l’organico. I mastelli, invece, sono già stati distribuiti in occasione della prima fornitura.

Ecco il calendario completo degli infopoint in cui ritirare i kit: a Pietrasanta in piazza Matteotti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9-13,30, al quartiere Africa (all’angolo tra via della Svolta e via Croce) martedì e giovedì ore 14-19 e venerdì ore 9-13,30, a Fiumetto (tra il lungomare e piazza D’Annunzio) lunedì e mercoledì ore 9-13,30 e sabato ore 14-19, e infine Strettoia (alla Pro Strettoia in piazza Perich) mercoledì ore 14-19.

d.m.