Firenze, 29 dicembre 2020 - «Come toscano prima che come presidente della Toscana mi sento onorato per questo riconoscimento a un grande testimone della memoria». Così il presidente della Regione Eugenio Giani appresa per la nomina a commendatore di Enrico Pieri, superstite e testimone della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'altissima onorificenza a Pieri «per l'impegno, di tutta una vita, a favore della tutela della memoria, della diffusione della conoscenza storica e della difesa dei principi alla base della convivenza democratica.

Enrico Pieri in una foto di alcuni anni fa

«Accogliamo con orgoglio la nomina», come «segno di grande rispetto - prosegue Giani - per la sua storia di superstite e testimone di una delle più efferate stragi nazifasciste; un segno di rispetto per i familiari delle vittime, per la storia di Sant'Anna di Stazzema che tiene vivo con tenacia il ricordo della sua ferita, per i toscani e la Toscana tutta. Il gesto del presidente Mattarella ha un grande valore e racchiude un messaggio prezioso, soprattutto per i giovani ai quali è rivolto forte l'invito a non dimenticare e al tempo stesso a trasformare quella pagina dolorosa della nostra storia in impegno per la costruzione della convivenza pacifica e della democrazia».

Per il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, «Enrico Pieri è un grande esempio per tutti noi e per le giovani generazioni. I superstiti della strage, i familiari delle vittime, rappresentano un punto di riferimento costante, incarnando i valori della Costituzione. Il Presidente della Repubblica Mattarella è venuto a Sant'Anna il 29 febbraio 2020, per ricordare i 50 anni dal conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare al Comune di Stazzema per la Versilia. Quella visita evidentemente lo ha colpito e gli è rimasta nel cuore».

Di nomina «che ci commuove e che rinnova un doveroso impegno di trasmissione della memoria dell'orrore» parla poi l'assessore alle politiche della memoria Alessandra Nardini. Piena soddisfazione anche della sezione Gino Lombardi di Pietrasanta dell'Anpi, l'associazione a cui da moltissimi anni è iscritto Pieri.