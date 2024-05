“Enolia“ da grandi numeri. Presenze a quota 10mila

Un meteo generoso e semi-estivo ha fatto da cornice alla XXIII edizione di “Enolia“, che ha chiuso con un bilancio record consolidando un successo costruito sul binario impegno-qualità. La due-giorni ospitata nell’area medicea e l’appendice il terzo giorno alla Fondazione Arkad hanno registrato entrambe grandi numeri sul fronte dei visitatori, venuti non solo dalla Versilia e dall’intero comprensorio apuoversiliese, ma anche da diverse zone d’Italia. Gli organizzatori hanno calcolato infatti oltre 10mila presenze tra i Villaggi del vino e dell’olio, gli espositori di prodotti tipici, degustazioni, conferenze, cooking show e i collaterali banchi dell’artigianato nel centro storico. Regalando un vero e proprio spettacolo del gusto.

Un viatico niente male in vista dell’edizione 2025 ma soprattutto 2026, quando “Enolia“ festeggerà un quarto di secolo. "Anche questa è stata un’edizione di grandi soddisfazioni – sottolinea il patron Gabriele Ghirlanda – per la quale desidero ringraziare la Fondazione Terre Medicee e il Comune, partner fondamentali di questa manifestazione. Queste preziose collaborazioni e il contesto nel quale si cala ’Enolia’, caratterizzato da una grande valenza ambientale e storica, sono senz’altro un’importante caratterizzazione per un evento che intende promuovere la qualità ma anche la bellezza". E a proposito di eccellenze, Ghirlanda ricorda in particolare quelle che sono state premiate lunedì alla Fondazione Arkad, giornata conclusiva dedicata agli operatori del settore. "Una novità che abbiamo introdotto l’anno scorso – spiega – per consentire a ristoratori e addetti del settore di partecipare alla manifestazione, in una giornata dedicata proprio a loro, per degustazioni e contatti con le aziende presenti da tessere in un clima di maggiore tranquillità. Peraltro in un ambiente decisamente suggestivo, grazie alla straordinaria location della Fondazione Arkad, attigua a Palazzo Mediceo, tra sculture e un grande fascino". Proprio qui una commissione composta da cinque membri, selezionati tra tecnici, ristoratori e blogger, ha decretato il “Bianco dell’estate“ e le “Bollicine per l’estate“, riconoscimenti conferiti rispettivamente all’azienda “Rubiano“ di Massa e alla “Percivalle“ di Pavia. In premio hanno ricevuto l’opera “Marmolia“ degli scultori Nicolas Bertoux e Cynthia Sah.