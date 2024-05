Enolia, apre la kermesse dei sapori. Aspettando il mitico risotto sarà l’omaggio ai fasti della Bussola

Enolia rafforza la sua posizione di manifestazione di eccellenza, saldandosi sempre più con il territorio. L’evento enogastronomico, giunto alla 23ma edizione, aprirà stamani alle 10 nel giardino di Palazzo Mediceo, mentre alle 11 è prevista l’inaugurazione ufficiale. Sino a lunedì sera sarà una successione di iniziative da non perdere come conferenze, cooking show, degustazioni delle trenta tipologie di olio e delle oltre duecento etichette di vino, dei prodotti proposti dai quaranta artigiani del gusto. Insomma, l’appuntamento di eccellenza per quanti amano la bontà e la cura, riconoscendo nella genuinità e nella qualità un valore aggiunto.

Sono proprio queste le basi sulle quali Enolia, nel corso degli anni, ha accresciuto il proprio successo, imponendosi come il più grande appuntamento enogastronomico ad ingresso gratuito della Toscana. Oltre a un tempo meteorologico decisamente favorevole, i visitatori troveranno anche un significativo collegamento con la mostra “Divismo spettacolo cultura (1950-1980). La Bussola di Bernardini”, allestita a Palazzo Mediceo e già definito evento cult dell’estate versiliese. Enolia renderà omaggio alla mitica Bussola attraverso la riproposizione di un risotto, piatto iconico di quegli anni. Sarà il pomeriggio di domani a ospitare questo ritorno agli anni ruggenti della Versilia, quando anche la ristorazione risentiva di quel clima di divertimento che vedeva la Versilia e il locale di Bernardini meta di grandi artisti che portavano notorietà al territorio, rafforzando al contempo la propria, attraverso le serate in questo locale unico nel suo genere. "Erano anni nei quali la Versilia era calata in un clima di grande fascino – commenta Gabriele Ghirlanda, patron di Enolia – e il mondo della ristorazione non si sottraeva a questo circuito di mondanità. Anni nei quali si poteva mangiare a qualsiasi ora della notte e nei ristoranti si trovavano proprio gli artisti della Bussola". Oggi e domani visite guidate con i curatori, alle 15.30 e alle 17.30 (massimo 20 persone a gruppo e prenotazione via messaggio, al 338 5741081.