Emozioni al Festival di Burlamacco. Il premio alla memoria di Biagini

Scadrà giovedì 30 novembre il termine per la consegna dei brani in concorso per l’edizione 2024 del Festival di Burlamacco, giunto al suo diciottesimo anno di attività. Il Movimento dei Carnevalari ha deciso di posticipare la consegna degli elaborati a causa della scomparsa di Daniele Biagini, una delle colonne portanti del

festival canoro, che ha sconvolto in queste settimane la comunità musicale del Carnevale. E insieme ai familiari sta lavorando per rendere omaggio nel modo migliore possibile alla figura di uno dei più proficui autori della storia musicale del Carnevale di Viareggio. Alla sua memoria sarà dedicato il primo premio del Festival di Burlamacco, che si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 gennaio al Teatro Jenco. Come novità per l’edizione 2024 è stata concessa a tutti gli autori la possibilità di partecipare al concorso con tre brani al massimo, il bando di concorso aggiornato e tutti gli allegati per poter partecipare sono scaricabili attraverso il sito www.carnevalari.it.