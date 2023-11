Emergenza infinita. Sempre più famiglie non trovano un dottore. E non sanno come fare

Solo sei mesi fa il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lucca, Umberto Quiriconi, aveva suonato l’allarme. Stimando per la Versilia un saldo negativo di 25 medici di base e 27 di guardia medica. "In totale – raccontò in un’intervista a “La Nazione“ – mancano 52 medici di medicina territoriale". Qualcosa da quell’intervista si è mosso: due nuove convenzioni sono state attivate dall’Asl, alcuni medici hanno ampliato il numero dei mutuati portandolo fino al limite di 1.800 (in totale sono dieci sul nostro territorio), ed entro la fine anno dovrebbero prendere servizio 4 o 5 corsisti.

Indicativamente oggi in Versilia c’è un medico di famiglia per circa 1.300 pazienti, dato che si specchia con la media nazionale nel Nord Italia (1.326), ma più alta che al Sud (1.102). E inevitabilmente con questi numeri il rapporto medico-paziente non è più (in molti casi) quello familiare di trent’anni fa, quando il dottore in visita a casa si fermava anche per un tazza di caffè e una fetta di torta. E del proprio assistito conosceva ogni aspetto, compreso quello dell’intero albero genealogico. E poi, insieme al numero degli assisti, è cresciuta anche la mole di burocrazia da sbrigare, che si ripercuote sul tempo da dedicare al paziente e alla valutazione clinica. Così per arrivare all’origine di un problema alla fine vengono prescritti esami e visite specialistiche. E questo finisce per ripercuotersi sui servizi ospedalieri.

Un problema di caratura nazionale, come certificano l’Istat e l’Agenzia pubblica per i servizi sanitari regionali che hanno calcolato che in Italia negli ultimi 15 anni tra medici di base, pediatri, e guardie mediche si sono persi 13.788 camici bianchi. In pratica è venuto a mancare 1 medico su 5. E secondo l’Enpam, l’ente previdenziale dei dottori, i giovani formati da qui al 2031 copriranno solo la metà dei 20mila medici di famiglia destinati ad andare in pensione, visto che la metà di loro ha già più di 60 anni.